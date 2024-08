Enmanuel Reyes Pla: "El boxeo está cayendo por los árbitros no se qué puntúan"

Enmanuel Reyes Pla logró la medalla de bronce en la categoría de -92 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024 pero acabó enfadado con las puntuaciones de los jueces que le llevaron a la derrota en las semifinales ante Loren Berto Alfonso.

"Los jueces no vieron mis golpes, y sí los golpes fantasma de mi rival (...) Lo que se lleva es el boxeo de levantar la mano y no dar golpes", apuntó el púgil español nada más perder el combate por puntos en el Arena París Norte.

"El boxeo está cayendo por esto, por los árbitros. Es una medalla, quería cambiar el color, pero no me dejaron. Lo di todo encima del ring y me vi mejor, pero los árbitros son los que deciden siempre", aseguró el boxeador de origen cubano.

"Me sentí ganador todo el combate (...) Yo salí a buscarlo, pero los árbitros no vieron esa parte mía, vieron la de él, que bailaba más", agregó el púgil nacido en Cuba.

"Esto es lo que hay, es boxeo, todo no depende de mí, yo lo di todo y al final es lo que deciden ellos. Pero me voy muy contento de París, ahora a recoger la medalla en Roland Garros, aunque no sea la de oro", concluyó el boxeador afincado en La Coruña.

