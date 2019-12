El vídeo viral del chapuzón del snowboarder Lucas Eguíbar en un lago helado de Italia: "¡Estoy 'cagao'!"

El deportista español Lucas Eguibar ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores el último reto al que se ha atrevido. El snowboarder ha publicado unas fotografías acompañadas de un vídeo en el que se lanza a un lago congelado en ropa interior.

"¡Estoy 'cagao'!, ¡dios!", son las palabras que lanza el deportista segundos antes de tirarse al agua helada. El vídeo, que ya se ha hecho viral, fue grabado hace unos días por el snowboarder en el lago de Cervinia, en Italia, donde disputará la Copa del Mundo de Snowboard de este año.

"Cuantas cosas perdemos por miedo a perder. He de decir que me ha pasado varias veces. Y me he arrepentido durando mucho tiempo. Así que ahora intento vivir este regalo que tenemos que se llama vida. Feliz semana a tod@s", publicaba el jugador en su cuenta oficial de Instagram. El vídeo ya alcanza los casi 3.000 'likes'.