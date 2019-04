Desiré asegura no guardar ningún rencor al doctor Pedro Larrauri, a pesar de que una negligencia suya le provocó la pérdida de una pierna. Eso sí, pide que durante un período de tiempo este médico no pueda ejercer su profesión porque no desea que lo que le ha ocurrido a ella le pueda pasar a otra persona.

Desiré, gimnasta en el momento en el este doctor le trató una lesión cuando tenía 16 años, está ahora en Londres. Allí se ha ido a rehacer su vida. Fue una caída en un ejercicio de gimnasia acrobática lo que truncó su carrera.

Dice la sentencia que el traumatólogo Pedro Larrauri tardó 24 horas en atenderla. Después, omitió la realización de pruebas diagnósticas que hubieran revelado la lesión que la chica sufrió en una arteria. Por eso, condena al médico a dos años de prisión y a indemnizarla con dos millones de euros.

El traumatólogo insiste en que no cometió ningún error y culpa a los médicos del segundo hospital al que llevaron a la niña para amputarle la pierna. "Ni el retraso en el traslado ni el retraso en el diagnóstico perjudicó a la paciente", argumenta. Y afirma que la jueza no ha tenido en cuenta todas las pruebas que demuestran su inocencia. Además ha anunciado que va a recurrir la sentencia.