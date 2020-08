El Gran Agujero Azul de Belice, lugar de peregrinación del buceo mundial: "Solo los mejores pueden bucearlo"

En pleno mar Caribe, a 100 kilómetros de la costa continental y la Ciudad de Belice, se encuentra en Gran Agujero Azul de Belice, con más de 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad.

Se trata de un lugar de peregrinación para buzos y apneístas de todo el mundo. Es el agujero azul más grande de todo el planeta.

"Una extensión de agua enorme en mitad del océano y de repente un agujero gigante. No he visto un lugar así en toda mi vida", explica Javier de la Cruz Valdemoro, Blogger 'miaventuraviajando.com'.

"Cuenta con 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad", indica Mercedes Martín, oceanografa y meteoróloga de Atresmedia.

Bucearlo es apasionante, pero no es apto para todo el mundo.

"Solo los mejores, los más aventureros puedes llegar a bucearlo", advierte Mercedes Martín.

El campeón del mundo de apnea lo experimentó en sus propias carnes, pero impresiona todavía más contemplarlo desde el cielo. No son pocos los que aprovechan para hacer parapente y aterrizar en el centro del agujero.

Las especies marinas se encuentran en los primeros metros de profundidad pero luego...

"A cierta profundidad, al no haber luz, no hay oxígeno ni material vegetal. Y por tanto no hay grandes animales", explica Mercedes Martín.