El Ayuntamiento de Arona rectifica y dejará surfear al pequeño Cairo durante la desescalada del coronavirus

Cairo, un pequeño surfero canario de 8 años, podrá surferar como el resto de surfistas después de que el Ayuntamiento de Arona escuchara su petición en Antena 3 Deportes para poder hacer lo que más le gusta.

Y es que Cairo, pese a estar federado, no podía surfear al tener menos de 14 años. Su petición era muy clara: poder coger olas como el resto.

El Ayuntamiento de Arona ha rectificado y el alcalde de esta localidad canaria ha firmado una orden para que todos los menores de 14 años puedan disfrutar de "la actividad deportiva maritima" durante la desescalada del coronavirus.

"¿Por qué yo no puedo hacer un deporte individual sin acercarme a personas y los mayores pueden ir a bares con los amigos sentados en la misma mesa juntos?", preguntaba Cairo ante la cámara de Antena 3 Deportes.

"Para él es un palo", reconocía Israel García, el padre de Cairo.

Al final, ha imperado el sentido común y Cairo podrá coger olas en Arona y disfrutar de su pasión: el surf.

Cairo no ha podido ocultar su felicidad: "Me lo he pasado muy bien. Como mil cumpleaños y mil navidades. Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Arona"