Un atleta de elite detenido por dos robos en Valencia. Jaouad Tougane aprovechaba su zancada y su velocidad para robar. Huía, claro, corriendo, y nadie podía alcanzarle... pero le pillaron las cámaras y terminó detenido.

Ni la Policía ni nadie le pudo detener en el momento de los robos. Imposible alcanzar a un atleta tan rápido. Una pena que ese talento deportivo lo haya utilizado para sus peores carreras. Su mentor está destrozado.

"El atletismo era su vida, pero una vida que ha tirado por tierra. No me esperaba esto de ti para nada, me has decepcionado; te consideraba mi hermano pequeño", dice Tony Gil, su mentor. Es el mensaje de dolor del que apostó por él.

Jaouad Tougane llegó a España en patera, cuando era tan solo un niño. Tuvo que entrenar muy duro, mientras trabajaba de camarero o jardinero, por eso, al que apostó por él, le produce más dolor que ahora que Tougane ya tenía un cache internacional haya decidido tirarlo todo por al borda.

Su club ya le ha rescindido el contrato.