El accidente que horroriza a la UFC: "Me he roto el escroto por la mitad con un taladro"

Bryce 'Thug Nasty' Mitchell, invicto luchador de la UFC, ha sufrido una terrible lesión que ha puesto los pelos de punta a la MMA.

"Me he partido el escroto por la mitad" durante un accidente doméstico haciendo bricolaje, explica el luchador de Arkansas.

Según cuenta el propio Mitchell sufrió un percance el engancharse el escroto mientras trabajaba con un taladro: "Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él... Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad".

El luchador podría recibir el alta en un mes: "Estaré 'out' por un tiempo".