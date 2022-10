Edu Blasco se embarcará con una ONG para salvar vidas en el mar Mediterráneo

Edu Blasco ya puede decir que tiene una medalla de oro de más. La consiguió en Italia, donde se celebró el Campeonato Mundial de Salvamento. Fue el más rápido en los 50 metros arrastrando un maniquí que simulaba el peso de una persona. Un metal más que añadir a uno de los palmarés más brillantes de la natación española.

"En total sumo ya 61 medallas. Campeón del mundo, aún no me lo creo", asegura Edu Blasco a Antena 3 Deportes.

"Sin duda cambiaría una medalla, del color que fuese, por salvar la vida que fuese."

"Me da mucha pena lo que está pasando en el mediterráneo"

Edu Blasco conoce el mar como la palma de su mano y es esta experiencia, además de sus habilidades, lo que le llevan a asumir su próximo reto: Embarcarse con la ONG Aita Mari para salvar vidas en el Mediterráneo.

"Yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro, y si yo puedo salvar vidas y otra persona no puede, pues me presiono", reconoce Edu Blasco.

El plan es que Edu embarque el mes que viene, para así tener tiempo a descansar del mundial y también prepararse física y mentalmente para lo que le espera en alta mar.

"Es un riesgo que hay que asumir. Está claro que no es sencillo, que pueden pasar muchas cosas, pero estoy confiado en que lo puedo superar", afirma Edu Blasco.

"Una vida es más importante que una medalla"

Reconoce que no todos en su entorno están de acuerdo con la decisión que ha tomado, pero no quiere sentirse impotente cuando sabe que su preparación y su experiencia pueden marcar la diferencia en la ONG. Para Edu la vida está por encima de todo: "Las medallas son importantes pero la vida está por encima. Sin duda cambiaría una medalla, del color que fuese, por salvar la vida que fuese". En la ONG Aita Mari le esperan con los brazos abiertos