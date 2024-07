Djokovic deja boquiabiertos a quienes lo abucheaban: se lleva por delante a Rune en Wimbledon y desafía a la grada

Número dos en el mundo y cada vez con más puestos avanzados en los el Grand Slam de Wimbledon; Novak Djokovic ganó este pasado lunes en los octavos de final de esta competición al danés Holger Rune. Se trata de la decimoquinta vez que el tenista serbio entra por la puerta grande a cuartos de final. Ahora queda su cita con el australiano Alex de Miñaur, que pasó a cuartos en su enfrentamiento con Arthur Fils.

Djokovik no lo tenía fácil. Con una reciente lesión en la rodilla que le obligaba a jugar con protección especial, el tenista ha desviado la atención de esto, haciendo que tanto seguidores como detractores observasen su juego.

Muchos de los espectadores que asistieron al torneo, mostraron su rechazo a Djokovic con abucheos y el serbio respondió como suele hacerlo: desafiante.

Enfrentamiento con la grada

Miradas a la grada, lanzamiento de besos ante los pitos... El tenista se ha enfrentado una vez más a sus detractores sentados en las gradas del partido que le daría el pase a cuartos. Algo que decidió enfrentar más tarde, cuando acabó el partido. A través de los micrófonos del torneo, se dirigió a los increpadores: "Buenas noches a todos y, a aquellos que no son respetuosos con los jugadores, en este caso conmigo, les dedico un 'buuuuuuuuuenas noches' (haciendo sonido de abucheo en la 'u'), sé que apoyaban a Rune, pero sé también que solo era una excusa para abuchearme" Además, el jugador ha querido dejar claro que se ha enfrentado a peores situaciones y ambientes más hostiles y que, por tanto, no le afecta: "He estado en el circuito más de 20 años y yo me centro en la gente que me respeta y que paga la entrada para verme. He jugado en ambientes más en contra que este y no me afecta", sentencia.

Más tarde, indicó que entiende que "el torneo no puede hacer nada" y que "no van a echar a parte de la grada o al estadio entero porque me estén faltando al respeto".

Los detractores impresionados

Pero más que la respuesta de Djokovic, lo que acalló a la grada más detractora no fue otra cosa que el juego del serbio, que se hizo con la victoria. Se enfrentaba a Holger Rune, que pese a su más corta edad, se impuso por encima en los dos primeros sets. En el tercero no opuso tanta resistencia y se saldó por una vía rápida (2-6) que hizo que el juego acabara más rápido, con una duración de 2 horas y 3 minutos.

El danés siguió con la intención de oponer resistencia a la furia de Djokovic en juego y, a pesar de que en ocasiones lo consiguió y llevó al límite al serbio, si es cierto que finalmente se acabó imponiendo con su veteranía y con un mejorado juego de fondo de pista, además de su habitual clase en las subidas a la red.

El juego de Rune, más agresivo, se enfrentó al tenis firme de Djokovik que consiguió conectar unos muy buenos primeros saques que hicieron posible ganar con contundencia.

De esta forma, se consigue meter por decimoquinta vez en los cuartos de final de Wimbledon. Se trata del segundo jugador en la historia del torneo londinense con más presencia en cuartos, superando a Jimmy Connors (con 14) y detrás del suizo Roger Federer.

Lo próximo será un partido que enfrenta a Novak Djokovic con Alex de Miñaur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.