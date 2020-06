Disparan en la cabeza al piloto Miguel Duhamel mientras entrenaba en bicicleta

El expiloto de motociclismo Miguel Duhamel ha sobrevivido a un disparo en la cabeza que recibió hace unos días mientras entrenaba con su bicicleta en Las Vegas, Nevada.

El piloto, leyenda en Estados Unidos, asegura que un coche se acercó a él justo antes de escuchar un fuerte sonido y que inmediatamente después empezó a sentir un dolor fuerte en la cabeza. "Un coche se me puso detrás y escuché como un disparo", reconoce.

Por suerte, el disparo de este individuo se produjo con un arma de aire comprimido o perdigones y Miguel Duhamel no sufrió consecuencias graves, aunque el susto no se lo quita nadie. "Noté el impacto y cómo me caía la sangre", dice.

El proyectil atravesó su casco e impactó en su cabeza provocándole una brecha que felizmente no fue a más. El piloto se ha visto involucrado en graves accidentes durante su carrera en el motociclismo, como su espectacular caída en Daytona, pero sin duda nunca olvidará lo que le ocurrió hace unos días.

Lamentablemente no es la única agresión a deportistas que hemos conocido durante estos últimos meses marcados por la crisis del coronavirus.