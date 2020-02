Deontay Wilder y Tyson Fury, a empujones en la rueda de prensa previa a su combate en Las Vegas

Más información Tyson Fury desvela el motivo por el que se masturba siete veces al día para enfrentarse a Wilder

El combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury viene muy caliente y durante la conferencia de prensa con los medios ocurrió lo previsible. El cara a cara entre el campeón y el aspirante acabó a empujones y con varias personas teniendo que separar a ambos púgiles.

Y es que en el momento del cara a cara Wilder decidió agarrar y empujar a Fury, una acción que fue respondida por el 'Rey Gitano' con otro empujón antes de que varios miembros de seguridad intervinieran para que la cosa no fuese más allá.

A punto estuvieron de adelantar el esperado combate que se celebrará este sábado en el MGM Grand Garden Arena, de las Vegas (Nevada). Allí se medirán Wilder, que tiene marca de 42-0-1, con 41 nocauts, de 34 años, de Tuscaloosa (Alabama) contra Fury, con registro de 29-0-1, con 20 fueras de combates. En el combate Wilder pondrá en juego su corona de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Intercambio de amenazas entre Wilder y Fury

"Los dos estamos emocionalmente involucrados en esto", aseguró Wilder, quien agregó que "ambos queremos dar lo mejor de nosotros, pero tengan por seguro que saldré con la mano en alto".

Fury indicó que "él habla mucho, yo no, yo sólo sé hablar arriba del cuadrilátero y con mis puños le callaré la boca".

El intercambio de amenazas fue constante durante la rueda de prensa.

"No te atrevas a decir eso. Te abofetearé", dijo Wilder. "No olvides nunca cuando te encontré, que estabas lleno de cocaína, que eras como una casa grande (de aproximadamente 400 libras) contemplando suicidarte. Así que nunca lo olvides. Te traje de vuelta al mundo del boxeo".

"Proporcioné comida para tu familia al pelear contra ti, y lo estoy haciendo por segunda vez. Nunca lo olvides. Te traje al boxeo a lo grande. Te reté a que volvieras", dijo Wilder.

Fury le respondió: "Wilder está hablando mucha basura. Me dio una oportunidad, pero le di los mejores días de pago de toda su vida, lo llevé al escenario más grande del mundo. Y aquí está, ¿así es como me agradece? Puse millones en su cuenta. Usted me lo debe todo. Bienvenido al boxeo a lo grande".