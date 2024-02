Un corredor completa el maratón de Sevilla con una piña en la cabeza

Si correr los 42,195 kilómetros de un maratón ya es una dura prueba de resistencia y fortaleza mental, qué decir si se corre con una piña en la cabeza. Puede sonar a auténtico locura, pero un israelí de 70 años lleva tiempo participando en algunas de las maratones más importantes del mundo de esta guisa. La última que ha corrido, piña en la cabeza, ha sido la de Sevilla este fin de semana.

Moshe Lederfien, excombatiente y que participó en la Guerra de Yom Kipur en 1973, se dejó ver por las calles de la ciudad hispalense este domingo con una piña en la cabeza y corriendo como uno más en el maratón de Sevilla. Y no lo hizo nada mal ya que acabó la prueba con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 48 segundos. Un tiempo que podría firmar cualquier corredor aficionado y que Lederfien firmó con esa fruta sobre su cabeza.

Moshe Lederfien ha participado en otras maratones como las de Berlín, Valencia o Nueva York; y en todas ha corrido con una piña en la cabeza. Hay una razón para que este israelí corra de esta forma y él mismo lo explicó hace un tiempo.

"La fruta es uno de los alimentos más importantes para las personas y quiero llevar ese bien a todo el mundo", indicó hace un tiempo en una entrevista. Y es su objetivo es concienciar sobre los beneficios para la salud de comer fruta y la importancia de cuidar el medio ambiente. El israelí tiene una cuenta de Instagram en la que va documentando todas sus carreras.

42 segundos de silencio por Kelvin Kiptum

La XXXIX edición del Maratón Ciudad de Sevilla estuvo marcada en su previa por los 432 segundos de silencio que se guardaron en memoria de Kelvin Kiptum, pulsmarquista mundial de maratón y que falleció hace una semana en un accidente de tráfico en el oeste de Kenia.

En lo puramente deportivo, el etíope Deresa Geleta, con récord de la prueba, y su compatriota Azmera Gebru ganaron la trigésima novena edición del Maratón de Sevilla en una carrera en la que Ibrahim Chakir y Ester Navarrete se proclamaron campeones de España y aseguraron su plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Geleta se proclamó campeón en la categoría masculina con un tiempo de 2h03:27, estableciendo un nuevo récord en el maratón de Sevilla. En la categoría femenina, Azmera Gebru se impuso con una marca de 2h22:13, por delante de las kenianas Josephine Chepkoech, segunda con 2h22:38, y Magdalyne Masai, tercera con 2h22:51.

