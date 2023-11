Condenado a dos cadenas perpetuas Félix Verdejo, el boxeador que asesinó a su amante embarazada

En abril de 2021 el mundo conoció la trágica muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, una joven embarazada que su amante, el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, ató a un bloque de cemento para después arrojarla desde un puente a la laguna San José, donde poco después encontraron su cadáver.

Condenado a dos cadenas perpetuas

Pues bien, hace pocas horas ha salido a la luz la condena a la que tendrá que enfrentarse el púgil tras este macabro asesinato: nada más y nada menos que dos cadenas perpetuas. Así lo ha comunicado el juez federal de Puerto Rico. "Se ha probado su participación en el secuestro con resultado de muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y de causar la muerte de un nonato".

Verdejo la mató porque quería que abortara

Keishla Rodríguez era en ese momento la supuesta amante de Verdejo y en uno de sus encuentros sexuales quedó embarazada, algo que no gustó nada al boxeador, que no dudó en pedirle que abortara porque no quería reconocer al hijo, ella se negó rotundamente.

La secuestró, la drogó y la tiró al lago

Al parecer y según algunas fuentes es la razón principal por la que el púgil comenzó a planear su asesinato. Luis Antonio Cádiz, amigo de Félix y también imputado por el caso, le ayudó a convencer a la mujer para que se acercara al coche del boxeador, dónde fue golpeada y drogada por este con fentanilo y xilacina para después atarla a un bloque de cemento y tirarla por el puente Teodoro Moscoso a la laguna San José.

Más de dos años después ya se conoce la pena que tendrá que cumplir Verdejo, que guardó silencio cuando pudo defenderse ante el tribunal. "Cobarde, infeliz, te vas a pudrir en la cárcel", le dijo Bereliz Rodríguez a Verdejo tras conocerse la sentencia. Fue en julio de este año cuando se le declaró culpable pero hace pocas horas ha salido a la luz la condena final.

El boxeador nacido en Puerto Rico ganó sus 23 primeros combates y su aventura en este deporte terminó con un increíble balance de 27-2 (17 por KO) que le valió, entre otras cosas, ceñirse el cinturón de peso ligero de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) durante dos años.