Vuelta Ciclista a España 2023: Perfil y recorrido de la Etapa 4 entre Andorra la Vella y Tarragona

La Vuelta a España regresa este martes tras su breve entrada en Andorra con una vuelta ideal para los sprinters con final en Tarragona. Tras el golpe encima de la mesa dado por Remco Evenepoel en la etapa 3, es ahora turno de los velocitas.

La cuarta etapa tendrá un total de 184,6 kilómetros y saldrá de Andorra la Vella dirección frontera. Posteriormente recorrerá muchos kilómetros por la misma carretera rumbo al sur. En el tramo final habrá dos puntos difíciles de montaña para los corredores. Se trata de el alto del Beltall y col de Lillañ. No obstante, como dice la propia organización, "no deberían afectar a los velocistas puesto que son subidas relativamente fáciles".

Luego habrá un descenso a Valls con sprint bonificado (el primero en esta Vuelta 2023) para terminar en Tarragona capital alrededor de las 17:30. En los últimos dos kilómetros, la llegada es una ascensión que podría favorecer a un hombre potente colándose así entre los más rápidos.

Algunos de los velocistas más destacados presentes son el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), el italiano Alberto Dainese (DSM), el francés Bryan Coquard (Cofidis), el australiano Kaden Groves (Alpecin), Hugo Hofstetter (Arkéa), o el español Iván García Cortina (Movistar).

Horario de la cuarta etapa de la Vuelta a España 2023

Hora de salida: 13:20

Hora de llegada: 17:30

Dónde ver la cuarta etapa de la Vuelta a España 2023

Podrás seguir la última información y todos detalles de lo sucedido en la etapa 4 de la Vuelta a España en la web de Antena 3 Noticias y Antena 3 Deportes.