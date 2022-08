Valverde, con un objetivo claro en su última Vuelta a España: "Ya no puedo estar con los de la general, pero lucharemos alguna etapa"

Alejandro Valverde afronta sus últimas pedaladas en el pelotón profesional. Mañana, el murciano estará en Utrecht para tomar la salida de su última Vuelta a España y lo hace con las ideas claras: no peleará la general y buscará algún triunfo de etapa.

"Esa posibilidad la descarto. Ya no estoy capacitado para estar con los mejores en una carrera de 21 días. Además, tenemos a Enric para luchar por la general y, por qué no, para ganar la Vuelta", aseguró el ciclista del Movistar Team.

"Quiero disfrutar de La Vuelta"

"No he marcado ninguna etapa en rojo. Lo que quiero es hacerlo bien para buscar la general con Enric y luchar por una etapa. Cualquiera etapa sería bienvenida, pero lo queremos hacer bien en equipo", agregó ya totalmente recuperado del accidente que tuvo hace unos meses.

Valverde encara así su última presencia en una carrera en la que ha logrado alguno de sus mayores éxitos. El murciano se proclamó ganador de La Vuelta en 2009, su única gran vuelta, y ha obtenido hasta 12 triunfos de etapa y 7 podios a lo largo de su dilatada trayectoria.

"La Vuelta es la que más me gusta, pero también el Giro y el Tour. He disfrutado mucho en la carrera de casa, del cariño del público y este año también la quiero disfrutar. Para ello trataré de hacerlo lo mejor posible", respondió.

El guardián de Enric Mas

El 'Bala' habló también de la situación de su compañero y líder Enric Mas. El balear reconoció tras el Tour de Francia haber tenido dificultades psicológicas en los descensos después de un año accidentado y no ha logrado los resultados esperados durante la temporada.

La presencia de Valverde dentro de la escuadra y compartiendo habitación con más, puede ser clave a la hora de transmitir toda la sabiduría de dos décadas de experiencia al máximo nivel. El murciano tiene fe en la "clase" y la madurez de Mas.

"El cuerpo es humano y a veces no está como uno quiere"

"He hablado con Enric, pero de ese tema hay que hablar lo justo. Le he aconsejado que esté tranquilo, porque tiene buena forma física y clase. Son momentos difíciles en el deporte y en la vida personal. A mí me pasó lo mismo y de eso se sale perfectamente. Le veo más tranquilo y confiado. Además, la Vuelta es una carrera más tranquila que el Tour", explicó el murciano.

"Ha sido el primer año de Enric como líder único del equipo y le ha podido afectar la presión, pero lo veo maduro para ese reto. El cuerpo es humano y a veces no está como uno quiere", añadió sobre su compañero.

Los puntos UCI y su futuro

El papel de Movistar Team en esta Vuelta a España será fundamental a la hora de mantener su estatus de equipo World Tour. Los navarros están al borde del descenso y cada punto será vital para distanciar rivales en el ranking de la UCI.

"Al final el tema está ahí, pero hay que centrase en lo deportivo y olvidarnos de eso. No está bien equilibrado el reparto de puntos en las diferentes carreras y nos está dando quebraderos de cabeza, pero lo salvaremos con solvencia", aseguró.

Después de una vida dedicada a la bicicleta y casi en su totalidad a la escuadra del Movistar, con sus diferentes nombres, Valverde espera ahora dar un último servicio que ayude al equipo a mantener la categoría. Pero no será un adiós, porque seguirá ligado a la escuadra al menos durante dos años con un rol todavía por definir.

"Me voy a adaptar sin problema, pero será difícil después de 20 años de profesional. Lo llevaré bien, estaré con la familia, aunque estaré dos años más con el equipo y ya veremos cuál es mi rol. Disfrutaré de la bici, pero de otra manera", concluyó.