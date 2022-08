Tom Dumoulin anuncia su retirada "inmediata" y... ¿definitiva?

Tom Dumoulin anunció ayer en sus redes sociales que deja el ciclismo de manera "inmediata". El neerlandés de Jumbo Visma, que ya hizo un amago de retirada en 2020 por problemas de salud mental, aseguró hace unos meses que en 2022 pondría fin a su carrera.

Ahora, el ganador del Giro de Italia 2017 adelanta de manera inesperada su adiós. La fecha clave de su calendario este curso era la Contrarreloj Individual del Mundial de Ciclismo de Wollongong (Australia) del próximo 18 de septiembre.

Sin embargo, Dumoulin no ha encontrado en todo este año el golpe de pedal necesario para poder lograr buenas sensaciones en una especialidad en la que ha sido una de las referencias del panorama mundial durante las últimas temporadas.

"No puedo más, el tanque está vacío"

Sin ir más lejos, el neerlandés se proclamó campeón del mundo en 2017 en Bergen (Noruega) y fue plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de Tokyo 2020 en la lucha contra el crono.

"He decidido dejar el ciclismo profesional con efecto inmediato. Hace dos meses anuncié que me retiraría al final del año. Durante la última primavera, a pesar de mi amor por la bicicleta, me he dado cuenta de que las cosas no iban como quería. Siento que estoy listo para una nueva etapa en mi vida", comentó en su comunicado.

"Me he dado cuenta de que no puedo más. El depósito está vacío, siento las piernas pesadas y el entrenamiento no está funcionando como esperaba y como necesito para sentirme bien en el Mundial", añadió sobre una retirada que, esta vez, sí parece definitiva.