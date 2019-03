Tinkov, sobre el positivo de André Cardoso: "¿Se confundió con la sangre de Contador?"

El millonario ruso Oleg Tinkov, que fue dueño del equipo ciclista en el que corrió Alberto Contador hasta el año pasado, ha vuelto a atacar al ciclista español sugiriendo que fue su sangre la que provocó el positivo del portugués André Cardoso, que iba a ser su gregario en el Tour de Francia. "¿Se confundió Cardoso con la sangre de Contador? Trek, la culpa es tuya", se preguntó en Twitter Tinkov, antiguo dueño del equipo Tinkoff, ya desaparecido.

"Mi clasificación para el Tour: 1. Froome 2. Quintana 3. Porte. Contador fuera", añadió a continuación sobre sus pronósticos para la ronda gala. El martes se confirmó el positivo de Cardoso, que fue cazado el 18 de junio con EPO en su organismo. Contador, doble campeón del Tour y al que le anularon su triunfo final en la edición de 2010 por un positivo por clembuterol, compitió durante cuatro temporadas en el equipo patrocinado por Tinkov.

La relación entre ambos acabó muy mal después de que el madrileño no consiguiera los objetivos que se había marcado. El español abandonó la disciplina del Tikoff en 2016 y fichó por el Trek Segafredo. El de Pinto arrancará la edición de 2017, que empieza el sábado en la ciudad alemana de Düsseldorf, como uno de los candidatos al maillot amarillo.

Cardoso mixed up blood with Contador? :-) #Trek shame on you. Change Guerchilena, he is shallow idiot :-), just taking care of his salary