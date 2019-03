Tinkov critica a Contador tras el anuncio de su retirada: "¿Dos millones extra justifican la imagen que has perdido?"

El ruso Oleg Tinkov, propietario del equipo Tinkoff -al que perteneció Alberto Contador-, considera que el ciclista español debió aprender del suizo Fabian Cancellara quien se retiró "como un campeón".

"¿Dos millones extra justifican la imagen que has perdido? Aprende de Cancellara, que lo dejó como un campeón", escribió Tinkov en su perfil de Twitter.

La crítica del millonario ruso se produjo horas después de que Contador anunciara su decisión de retirarse tras La Vuelta a España, que se disputará entre el 19 de agosto al 10 de septiembre.

