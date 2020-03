Team Novo Nordisk, el equipo ciclista formado sólo por ciclistas con diabetes tipo 1

Hay franceses, italianos, americanos... Y un español, David Lozano. El Team Novo Nordisk es un equipo ciclista diferente al resto. Y es que está formado sólo por ciclistas con diabetes tipo 1.

"Como corremos por todo el mundo mandar el mensaje que con la Diabetes sí se puede", asegura David Lozano a Antena 3 Deportes.

"Hubo un día que casi no veía de la banda derecha del ojo"

A David le diagnosticaron diabetes con 22 años. Su ilusión siempre fue ser ciclistas, estaba em lo mejor de su carrera pero algo falló.

"Estaba muy cansado... Hubo un día que casi no veía de la banda derecha del ojo y me iba chocando contra los árboles. Fui al hospital y me diagnosticaron la diabetes. Todo lo que no querías escuchar te lo dicen de golpe. Al principio fue duro", recuerda David.

David ha aprendido a convivir con la diabetes y el ciclismo sigue siendo su pasión.

"Puedo rendir como rendía antes y bien", explica este ciclista español.

Eso sí, lleva un medidor de glucosa continua.

"Llevamos un medidor que nos va enviando datos en tiempo real del nivel de glucosa y podemos anticiparnos a lo que venga", cuenta David.