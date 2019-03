Nicholas Roche gana la 18ª etapa de la Vuelta y la general se mantiene sin cambios

El irlandés Nicolas Roche (Sky) ganó en un esprint entre dos al español Haimar Zubeldia (Trek) y se anotó la decimoctava etapa de la Vuelta disputada entre Roa y Riaza, de 204 kilómetros, en la que el holandés Tom Dumoulin conservó el maillot rojo de líder.

Roche ganó la partida a Zubeldia, los dos supervivientes de una escapada de 25 corredores que marcaron una jornada en la que lo favoritos entraron juntos después de algunos ataques lanzados contra Dumoulin en el ascenso al Puerto de La Quesera.

Resistió el holandés, que entró junto a sus rivales directos a 37 segundos del ganador. No se produjeron cambios en la general. Dumoulin mantuvo el maillot rojo con 3 segundos sobre el italiano Fabio Aru y 1.15 minutos respecto a "Purito" Rodríguez.

Madrazo puntuó en dos altos

Etapa larga, la primera de las tres finales que restan para decidir el ganador y los componentes del podio. De inicio salió lanzada, a 50 por hora, pero la escapada no se formó hasta el kilómetro 55, con 24 hombres en el grupo de avanzadilla. El pelotón permitió que cogieran 6 minutos de adelanto, pero no más, ya que el MTN Qhubeka se empeñó en perseguir para que la aventura no prosperase. Trataba de guardar su décimo puesto en la general del surafricano Louis Meintjes.

Ángel Madrazo puntuó en cabeza los altos de Santibañez de Ayllón (3ª) y del Campanario (3ª), los aperitivos antes de afrontar el punto caliente de la jornada, el Puerto de la Quesera, un primera a 13 kilómetros de meta donde algunos pensaban que se podría poner a prueba al líder Tom Dumoulin. En la aproximación al puerto cambió el decorado con el Astana al mando.

Otro ritmo, otras intenciones para menguar la renta de los 25 escapados, que era de 3.44 minutos al paso por Majaelrayo, la joya de la arquitectura negra. Poco antes de La Quesera lo intentó de lejos Purito, reducido de inmediato por el Astana, en mayoría en ese momento. Ya en el ascenso se sucedieron los ataques entre los favoritos.

Aru atacó sin suerte

Fabio Aru prendió la traca a 20 de meta, e insistió un par de veces más, pero no hubo manera de descolgar a Dumoulin, siempre pegado a la rueda del italiano. Valverde también tensó la cuerda, con el mismo resultado. Por la cima pasaron todos juntos a 1 minuto de Haimar Zubeldia y Nicolas Roche, cabeza de carrera. Por delante un descenso de 13 kilómetros hasta Riaza, en el que los escapados mantuvieron la ventaja para jugarse la victoria.

Roche fue más rápido que su rival y estrenó el casillero del Sky en la presente edición. Por detrás, los favoritos firmaron tablas, a pesar de que Dumoulin sufrió varios ataques, sobre todo a cargo de Aru y Valverde, pero la fortaleza del ciclista de Maastricht estuvo a prueba de bombas. Mañana se disputa la decimonovena etapa entre Medina del Campo y Ávila, de 185,8 kilómetros.