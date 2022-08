Nairo Quintana no correrá en La Vuelta a España tras su positivo en tramadol

Nairo Quintana no correrá en La Vuelta a España 2022. Este miércoles, la UCI comunicó que el ciclista colombiano dio positivo en tramadol durante el pasado Tour de Francia. Se trata de una sustancia prohibida, pero que no iba a impedir que disputara la competición.

"Comunico que no participaré en La Vuelta para hacer valer mis motivos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), volveré al calendario de carreras al final de la temporada", explica el comunicado.

"No participaré en La Vuelta para hacer valer mis motivos"

En un primer momento, tras conocerse el positivo, Quintana aseguró que sus planes de correr La Vuelta seguían en pie. Sin embargo, este jueves ha dado marcha atrás en esos planes y se ha retirado de la competición que comienza mañana y que tendrá salida en Utrecht.

Sustancia prohibida no dopante

El positivo no implicaba no poder competir porque esta sustancia, aunque prohibida, no se considera dopante. Según explicó la UCI, las muestras analizadas se recogieron los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022.

El positivo sí ha implicado la descalificación del ciclista de la competición francesa, donde quedó sexto en la clasificación general. El equipo de Quintana, el Arkéa Samsic, también dio a conocer el positivo de su deportista y aseguró haber "tomado nota", pero no ha realizado por el momento más comunicados.

El tramadol es un analgésico prohibido desde el año 2019 por los efectos secundarios adversos que puede producir sobre la salud de los corredores. Debido a esta circunstancia, La Vuelta decidió ayer aceptar la decisión tanto del equipo como del corredor, de acuerdo a la autorización de la UCI para poder competir.

Quintana dispone ahora de 10 días para recurrir ante el TAS, organismo que posteriormente resolverá la situación en la que queda el ciclista.