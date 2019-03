El Katusha anuncia la incorporación de Van den Broeck para el próximo año

El Katusha, equipo donde milita el ciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez, anunció este viernes los fichajes del ciclista belga Juergen van den Broeck y del joven corredor alemán Nils Politt.

Van den Broeck, de 32 años y actualmente en el Lotto, en el que llevaba nueve años y en el que había demostrado sus condiciones para pelear por los puestos altos en las generales de las 'grandes'. Así, ha sido tercero (2010) y cuarto (2012) en el Tour de Francia, sexto (2008) en el Giro de Italia y octavo (2011) en la Vuelta a España.

"Después de nueve años en el mismo equipo era el momento de moverme. Había perdido la confianza del equipo en mí y hubo un interés concreto del Katusha. Ya en 2013, durante el periodo que tuve problemas de rodilla, Viatcheslav Ekimov y Jose Azevedo me preguntaron regularmente sobre mi problema y me animó a no rendirme. Estaban y están convencidos de que volveré a alcanzar el nivel más alto", apuntó Van den Broeck en declaraciones facilitadas por el equipo ruso.

Por su parte, el Katusha también se reforzará con Nils Politt, de 21 años, actual campeón Sub-23 en Ruta de Alemania y subcampeón nacional de contrarreloj. "Deseo ayudar a Alexander Kristogf en las próximas temporadas y estoy seguro que aprenderé mucho en este equipo", celebró el germano, que firma por dos campañas.