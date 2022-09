Juan Ayuso renuncia al Mundial de Ciclismo para recuperarse "física y mentalmente"

Juan Ayuso está completando una gran temporada en este 2022. Prueba de ello, es que el corredor ha obtenido su primera victoria profesional en Getxo en el pasado mes de julio y se ha subido al podio de esta edición de La Vuelta. No obstante, el ciclista ha publicado un comunicado en el que renuncia al Mundial de Ciclismo que empieza el próximo 25 de septiembre.

El español, de 19 años, aclara en el texto que su decisión se debe a la necesidad de recuperarse del esfuerzo de las últimas semanas "tanto física como mentalmente". "Correr la Vuelta ha sido una experiencia increíble para mí. Pese a que el resultado ha sido muy positivo, he tomado la difícil decisión de no ir al Mundial porque considero que no podré representar a España de manera óptima", explica.

El ciclista también agradece "la confianza y la comprensión" de Pascual Momparler y de la Federación al transmitirles su decisión y destaca que deja su puesto a otro ciclista para que "pueda representar mejor a España".

"Llevar los colores de mi país siempre es un orgullo y seguiremos trabajando para tener otras oportunidades en el futuro", concluye el texto.

La Federación, molesta por la decisión

El comunicado del ciclista se produjo ayer por la tarde y esta mañana la Federación de ciclismo ha emitido otro comunicado expresando su "decepción". "La noticia ha sido acogida con decepción en el seno de la RFEC, puesto que Ayuso iba a ser uno de los pilares del combinado nacional en Australia. Aceptamos y entendemos su decisión tras el gran esfuerzo realizado en la Vuelta y esperamos que en el futuro pueda defender el maillot de la selección española y lograr grandes éxitos al igual que ha hecho en categorías inferiores", asegura.