Ignacio Ávila, ciclista ciego que tiene que entrenar con mascarilla para poder rodar junto a su guía: "Es una sensación de ahogo constante"

Ignacio Ávila tiene un problema. Y es que este ciclista ciego, deportista de alto nivel, debe salir a entrenar junto a Joan Font, su guía en el tándem.

Claró está, es imposible que Ignació y Joan puedan guardar la distancia de seguridad recomendada para evitar contagios por coronavirus. Por esta razón, deben entrenar con mascarilla, algo que complica sus entrenamientos, en especial para Ignacio, que padece asma.

"La distancia de seguridad no la cumplimos. Es una sensación de querer quitarte siempre la mascarilla. Con la mascarilla, el tratamiento de broncodilatación no me sirve de nada", reconoce Ignacio.

Piden que les hagan test de forma habitual para saber si han pasado el coronavirus y poder entrenar sin la mascarilla.

"A Ignacio lo tengo a menos de un metro. Podemos salir a entrenar, pero siempre con mascarilla. Como si entrenamos a 2.000 metros de altitud, una sensación de ahogo constante. Un entrenamiento en condiciones es imposible, te falta el oxígeno", reconoce Joan Font.