Froome: "Kellan, esta victoria es para ti"

El británico Chris Froome (Sky), triple vencedor del Tour de Francia, tuvo en el podio de los Campos Elíseos un recuerdo emocionado para las 84 víctimas del atentado de Niza y dedicó el triunfo a su hijo Kellan, presente en la ceremonia en brazos de Michelle, la esposa del campeón. "Este Tour ha tenido lugar en el contexto de los terribles acontecimientos en Niza y quiero mostrar mis respetos una vez más a aquellos que perdieron sus vidas y sus familiares", dijo.

Froome expuso su idea de utilizar los valores del deporte y del Tour para combatir "estos hechos impredecibles". "Estos acontecimientos ponen el deporte en perspectiva y debemos demostrar por qué los valores del deporte son tan importantes para tener una sociedad libre para todos. Nos gusta el Tour de Francia porque representa esos valores y siempre seguirá esa línea", señaló.

Un mensaje de resistencia que Froome completó alabando la filosofía y el encanto de la carrera francesa. "Nos encanta el Tour por la pasión de los aficionados de todas las naciones que lo siguen, por la belleza de la campiña francesa y los lazos de amistad que se crean a través del deporte. Estas cosas nunca cambiarán ".

No podía faltar unas palabras para su equipo y su familia. Momentos emotivos que Froome resumió así: "Dedico este Tour a mis compañeros de equipo y toda la familia del Sky. Este maillot amarillo no lo tendría si no fuera por su compromiso. Gracias también a Dave Brailsford y a mi entrenador, Tim Kerrison. Se trata de un equipo especial y estoy muy orgulloso de ser parte de él", señaló.

No pudo ocultar las lágrimas, Michelle, la esposa del triple ganador del Tour. "Este Tour también es de Michelle mi esposa, y mi hijo Kellan, porque su amor y apoyo hacen que todo sea posible. Kellan, esta victoria es para ti", concluyó.