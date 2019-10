Fue una leyenda del ciclismo, un escalador genial que encontró su muerte demasiado pronto. Marco Pantani falleció el 14 de febrero de 2004 a los 34 años. Su muerte estuvo rodeada de muchas preguntas y la versión oficial certificó que el italiano falleció en un hotel de Rimini por un paro cardíaco a raíz de una sobredosis.

Esa versión no ha sido aceptada por todo el mundo y la declaración de Fabio Miradossa, la persona que vendió la última dosis de cocaína al ciclista antes de morir, en el programa italiano 'Le Iene' ha resucitado las dudas sobre la razón de su muerte.

"Marco no murió por este motivo, él fue asesinado. Quizás quienes lo mataron no querían hacerlo, pero lo hicieron. No sé por qué los jueces y la policía no han investigado más a fondo el caso. Ellos dijeron que estaba abducido por los narcóticos, pero estoy seguro que cuando lo asesinaron, porque lo hicieron, él estaba perfecto", aseguró Miradossa.

Esta declaración se une a la versión de la madre de Pantani, quien siempre ha defendido que a su hijo lo mataron y que no murió por un paro cardíaco.