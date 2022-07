Enric Mas abandona el Tour de Francia tras dar positivo en coronavirus

El ciclista mallorquín se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia a solo 3 días de que termine la prueba tras dar positivo en coronavirus.

"Enric Mas no tomará la salida en la 19ª etapa del Tour de Francia por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!", ha explicado su equipo, el Movistar Team, en sus redes sociales.

Un Tour para olvidar

El español, que ayer salió del Top 10 de la general tras perder más de 2 minutos en la bajada de Aubisque, no estaba teniendo una buena carrera. Pese a que en muchas etapas ha conseguido estar entre los mejores, en otras ha perdido mucho tiempo y nunca ha encontrado su ritmo para poder pelear por el podio.

En la jornada de este jueves se dejó mucho tiempo bajando y eso le sacó fuera del Top 10 de la clasificación general: "Desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar, y lo he arrastrado durante todo el Tour. He tenido tres caídas seguidas este año, y mi situación es debida a eso. Muscularmente te agarrotas con situaciones así", aseguró tras terminar la etapa.

España pierde a su mejor ciclista a falta de 3 días para que termine el Tour y a su mejor hombre en la general, Luis León Sánchez pasa a ser el español mejor colocado en la general, 16º a 47:07 del líder Jonas Vingegaard.