Contador: "No podía continuar tras las caídas de los primeros días"

El español Alberto Contador explicó que las caídas que sufrió en los dos primeros días de Tour de Francia le impedían continuar en la competición y le llevaron a tomar la decisión de abandonar. "No podía continuar, desde las caídas de los dos primeros días. No me sentía bien y eso me ha llevado a tomar la decisión de retirarme", indicó el ciclista del Tinkoff.

"No podía seguir. Ahora voy a someterme a pruebas para ver el futuro", agregó el español, que abandonó el Tour de Francia en el transcurso de la novena etapa, entre la localidad española de Vielha y la estación andorrana de Arcalis, cuando se habían disputado algo más de 80 kilómetros y quedaban unos 100 para el final.

El ciclista había cedido 3.12 en la general con respecto al 'maillot' amarillo, el británico Chris Froome, en las ocho etapas anteriores. Su director deportivo, Sean Yates, reveló que se había levantado con fiebre.