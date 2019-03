Contador, tras su nueva caída: "Estoy físicamente tocado"

Alberto Contador (Tinkoff) volvió a sufrir una caída en la segunda etapa del Tour y "con el cuerpo tocado" perdió en meta 48 segundos respecto a sus rivales directos de la general, entre otros el británico Chris Froome (Sky) y el colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Contador salió de Saint Lô tras pasar "una mala noche pero con la moral alta", pero sufrió otro golpe en el kilómetro 60, tal vez más moral que físico. Se levantó, cambió de bicicleta y se reintegró al pelotón, que redujo el ritmo, sin mayores problemas.

El ritmo de etapa fue tranquilo, con el Sky, Movistar y Astana siguiendo el ritmo que marcaba el Dimension Data del exlíder Mark Cavendish. La guerra estaba señalada para el tramo final. El Tinkoff tiro de mando para buscar la etapa de Sagan, así como el liderato, el mismo objetivo que el Movistar con Valverde y el Katusha de Purito.

Pero en la Cota de La Glaceriela el grupo principal se revolucionó, Una subida de 2 kilómetros al 6,5 por ciento hizo estragos en Contador, y los "depredadores" tomaron nota. El de Pinto no iba en condiciones y el pelotón se rompió en mil pedazos. Delante estaban Valverde, que fuetercero, Chris Froome, Purito, Fabio Aru y Nairo Quintana.

A 11 segundos llegaron Nibali y Pinot, el ruso Zakarin a 41 y Contador,en dificultades, a 48. El gran perjudicado de la jornada. "He perdido un tiempo que no esperaba perder, es demasiado. No estoy nada contento. El ciclismo es así. A ver si puedo recuperarme en Pirineos y tratar de hacer algo en los Alpes", explicó en meta.