Contador: "He hecho un Tour digno, pero no estoy contento"

El español Alberto Contador acabará quinto el Tour de Francia, una actuación que considera "digna", aunque señaló que no le llena y atribuyó a la exigencia de haber ganado el Giro de Italia. "Creo que he hecho un Tour digno, pero no estoy contento. El año que viene cambiaremos el plan por completo y nos centraremos en el Tour, y vendremos con otros planes", aseguró el ciclista del Tinkoff al término de la penúltima etapa, a falta del paseo de mañana por los Campos Elíseos.

Contador declaró si no ha hecho mejor Tour ha sido "por la exigencia del Giro", con "un Astana muy superior al resto" que le obligó a "dejarse la piel, con contrarreloj muy largas y con una última semana muy exigente". Contador señaló que considera posible encadenar las victorias en esas dos grandes vueltas, aunque "en otras circunstancias" y en una temporada "en la que todo venga rodado".

"Hubiera sido diferente si hubiera tenido un gran equipo que me hubiera llevado y solo hubiera tenido que aparecer en los momentos clave", agregó. Pese a todo, el madrileño dijo que no se arrepiente de haber intentado el doblete, porque lo considera posible y porque no se hubiera perdonado no intentarlo.

"Estoy seguro que mucha gente soñaría con hacer quinto, pero para mí no es suficiente. Pero el haberlo intentado es más que ganar solo el Tour. Si no lo hubiera intentado, cuando acabe mi carrera me preguntaría que hubiera pasado", comentó.

"Doy la temporada por buena. El Tour es muy importante, pero cuando acabe mi carrera deportiva se van a recordar las grandes vueltas que he ganado, no los podios que he hecho", señaló. Contador dijo que el año próximo volverá a una planificación clásica, con la disputa de la primera parte de la temporada, posteriormente el Tour como gran objetivo y, después, los Juegos de Río, "que son duros y se pueden adaptar bien". El ciclista indicó que no garantiza que siga en el pelotón más allá de 2016. El español felicitó a su compatriota Alejandro Valverde por el podio que logró.

"Para alguien que no ha hecho podio puede ser emotivo. Le doy la enhorabuena. Movistar ha hecho una gran carrera. Es una pena que no haya podido remontar, Froome ha corrido de forma inteligente y su equipo también", aseguró. En cuanto a la etapa de hoy, destacó que anduvo "bastante justo" y dijo sentir "muchísimo el cansancio y la caída del otro día", que le "ha pasado bastante factura".