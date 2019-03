Bakelants la lía con 'bromas' machistas sobre las azafatas del Tour y el porno

Jan Bakelants está siendo el protagonista a sólo dos días del inicio del Tour de Francia por unas declaraciones totalmente fuera de lugar que no han gustado a la organización de la ronda gala. De hecho, el belga ya se ha visto obligado a pedir disculpas.

En una entrevista en el diario Het Laaste Nieuws, Bakelants no pudo meter más la pata: cuando le preguntaron sobre cuando será la primera vez que llame a sus padres en este Tour, Bakelants respondió: "Cuando me quede sin porno".

También le cuestionaron cómo afrontaría estas tres semanas sin sexo, a lo que el belga respondió: "Con las pelis porno... y también están las azafatas del podio".

También contestó que, si tuviera que llevarse una cosa para los ratos libres sería "sin duda, un paquete de condones. Nunca sabes si las azafatas del podio quieren pasar el rato".

Prudhomme tomó cartas en el asunto

Sus palabras no gustaron al Tour y ni el director de la carrera, Christian Prudhomme, quien pidió al AG2R-La Mondiale que su ciclista se disculpara.

Su equipo ha señalado que la entrevista era en clave de humor "en ese caso es de mal gusto": EPedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por estas palabras".

Bakelants también ha querido pedir perdón con este mensaje en las redes sociales:

My sincerest apologies to all those offended by my words in a so called humouristic itw. My words have been inappropriate.