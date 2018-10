Alejandro Valverde, el ciclista incansable que se superó a base de triunfos: lesiones, un Tour de Francia 'maldito'...

Alejandro Valverde logró una auténtica hazaña en Austria. A sus 38 años y siendo campeón del mundo, el murciano ha superado numerosos obstáculos en su carrera: en 2010 sufrió una sanción de dos años porque su nombre apareció en la Operación Puerto, tras la que regresó con una victoria en Australia.

También superó un Tour de Francia maldito. Y fue maldito por salud, por una montonera inesperada o una valla que se cruzó en su camino: "Pensé que no me recuperaría". Pero no paró hasta recuperarse y convertirse en el ciclista español con más triunfos (121).