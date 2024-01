Chus Lago ya es 'Leopardo de las Nieves': un pin por escalar los 5 picos más altos de la extinta URSS

Tanto le llenó alcanzar la cima del Everest en 1999 que en la cabeza de Chus no había más montañas. "Hubiera sido mejor no alcanzarla, me quedé vacía. Fíjate qué metida estaba dentro de esa montaña", cuenta la aventurera y escritora Chus Lago. Entonces se cruza con ella, en sentido figurado, el 'Leopardo de las Nieves': ascender las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética. Para ella, un reto desconocido: "Yo no soy de colecciones". En Antena 3 Deportes hemos estado con ella.

"Son montañas respetables"

5 cimas, entre ellas el 'Lenin' o el 'Pico Comunismo', que superan los 7.000 metros. "Son montañas respetables en cuanto a la altitud", explica. Por si fuera poco, en esas ascensiones no se cuenta con equipos para preparar las vías: "Es alpinismo puro".

La viguesa recuerda su llegada a una de ellas, en Tayikistán: "Me hicieron una entrevista, que no sé qué me preguntaron. Era la única turista que acababa de aterrizar por ahí, y que volvía a las montañas". La alpinista relata, además, que "en aquel momento había tanques".

De las cinco, destaca el 'Pico Pobeda', una cima de 7.439 metros en la frontera China barrida por fuertes vientos: "Es una montaña que se puede equiparar a un 8.000".

Presenció la muerte de un compañero

En esa montaña pagó el peaje de las congelaciones y el de ver caer al vacío a un compañero. Presenció la muerte de un montañero que estaba escalando la misma montaña que ella, que se cayó desde 2.000 metros cuando ella iba a su lado: "Fue tan terrible, que yo necesitaba la cima como compensación de lo que habíamos vivido".

El galardón, se van a sorprender: "Creerías que es una gran medalla; pues no, es un pin". Perduran más en la memoria los recuerdos de una gran hazaña.