Chakib Lachgar, de venir a España en los bajos de un camión a ganar la Behobia - San Sebastián: "Fue peligroso"

Chakib Lachgar ha conseguido derrotar a los máximos favoritos y ganar la famosa carrera de San Sebastián. El marroquí llegó a España con 18 años, y su salida de Marruecos no fue nada fácil: "Tenía 18 años cuando dejé Marruecos. Vine debajo de un camión. Fue peligroso y es difícil de olvidar" reconoció el atleta a 'El Diaro Vasco'.

Y es que la vida de este marroquí no ha sido fácil. Él mismo cuenta que en su pueblo, cerca de Marrakech, todo el mundo sueña con venir a Europa, pero no todos los consiguen. "El pensamiento en la zona en la que vivo es el de llegar a Europa. Es el objetivo. Aunque la verdad es que mi mente no iba por ahí. Empecé con 16 años a trabajar. Al acabar el colegio me fui al Sáhara a buscarme la vida y también estuve en Tánger. Trabajé en una frutería, en el sector textil, de albañil y sobre todo de pastelero", afirma Lachgar.

Lachgar reconoce que para viajar en patera hacía falta tener mucho dinero, y que esta fue la razón por la que llegó a España metido en los bajos de un camión: "Empecé a interesarme por cómo viajaba la gente a Europa. Había llegado el momento de la aventura. Para montar en una patera se necesita mucho dinero y acabé en los bajos del camión. Mi intención era ir a Alemania, Estocolmo... ", reconoce el ganador de la Behobia - San Sebastián 2019.