La campeona olímpica española Carolina Marín, que este domingo jugará por el título del Abierto de China de bádminton. La onubense declaró, tras la victoria -por 20-22, 21-19 y 21-18- en las 'semis' contra la japonesa Soyaka Takahashi, que tiene "muchas ganas de afrontar una nueva final, después de tanto tiempo".

Ocho meses después de su lesión de rodilla, Carolina Marín regresará a la final de un torneo internacional. "Estoy muy contenta, aunque el partido ha sido bastante sufrido. No han salido las cosas tácticamente como me hubiera gustado". comentó en un vídeo divulgado por su equipo de prensa, a lo que le siguió otro análisis: "A veces me he ido un poco del plan de juego, pero lo importante es que, aun teniendo días malos, hemos conseguido ganar. Muchas gracias a todos por el apoyo"

La campeona olímpica está convencida de que el partido de este domingo contra la taiwanesa Tzu Ying Tai será "una final complicada, frente a una jugadora que ha sido número uno mundial durante mucho tiempo".

"Tengo muchas ganas de afrontar una nueva final después de tanto tiempo y estoy muy contenta porque la rodilla, y en general, estoy muy bien, así que vamos a por ello", señaló.