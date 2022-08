Carolina Marín, eliminada del Mundial de bádminton de Tokio tras caer en cuartos de final

Tras protagonizar una épica remontada este jueves, Carolina Marín no ha podido superar este viernes a la japonesa Akane Yamaguchi, número 1 del mundo y vigente campeona del Mundial. La española se despide así del título tras caer 21-17 y 21-17.

Al inicio del Mundial, Carolina Marín ya explicó que no quería imponerse más presión de la necesaria. La triple campeona mundial volvía a la cita tras 3 años de ausencia por lesiones y por la pandemia de coronavirus que obligó a suspender el deporte. No pudo ser en esta ocasión, pero Marín ya tuvo un regreso triunfal tras ganar el Campeonato de Europa que se celebró hace unos meses en Madrid y en el que reaparecía tras la grave lesión.

Su rival comenzó a encadenar buenos golpes para propiciar un giro de guion. Pese a que en un primer momento la española parecía dominar la situación, el buen hacer de Yamaguchi junto a los errores no forzados de la española determinaron el resultado final.

Durante el partido se vio a una Carolina Marín frustrada en un momento del partido en el que llegó a golpear la raqueta con el suelo. También hubo un momento para el susto cuando Marín cayó al suelo y parecía tener algunas molestias.

"Estoy un poco triste por no haber podido pasar a semifinales, pero lo importante es sacar conclusiones y analizar muy bien el partido. La semana que viene tengo otro torneo, el Japan Open. Sé que estoy en el camino, he cogido confianza y sé que puedo dar mucha guerra contra cualquier rival. Es complicado volver a retomar tras un año lesionada, y siendo una segunda lesión. Pero que no quepa duda que quiero retomar el nivel de antes y ser mucho mejor que antes", aseguró después.

Esta vez, su rival consiguió despegarse en el marcador en momentos clave y finalmente la española quedó eliminada.