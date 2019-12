Carolina Marín confirma su recuperación conquistando el Internacional de Italia

Carolina Marín poco a poco comienza a reencontrarse con su mejor juego. La española ha conquistado este domingo el Internacional de Italia de bádminton, el cual se ha disputado en la ciudad de Milán. La onubense tan solo ha necesitado 34 minutos para vencer a Riturpana Das, la jugadora india. El partido, disputado en dos sets, ha finalizado con el resultado de 21-19 y 21-14.

Con esta victoria, Marín vuelve a ganar confianza para alcanzar los primeros puestos del ranking Olímpico, con el objetivo de ser cabeza de serie de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este es el tercer campeonato que la jugadora de bádminton se lleva después de superar la compleja lesión que la llevó a permanecer fuera de las pistas durante meses.

Y es que la jugadora de Huelva no ha dado opción a sus rivales, a las cuales no les ha cedido ni una sola manga en todas las fases. Si bien es cierto que el Internacional de Italia es un torneo de rango menor, no hay duda de que Carolina Marín ha vuelto a reencontrarse con su mejor versión y que pronto volveremos a verla compitiendo por los primeros puestos.