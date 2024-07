Carlos Tobalina, siete veces campeón de España de lanzamiento de peso: "Me dijeron no eres suficiente, no vales"

No todo el mundo puede despedirse del deporte de élite por todo lo alto. Pero, Carlos Tobalina, sí. El mejor lanzador de peso español dice adiós al atletismo tras proclamarse Campeón de España por séptima vez consecutiva.

De esta forma, a punto de soplar las velas de sus 39 años y tras quedarse fuera de las últimas grandes citas por no lograr la marca mínima exigida, el español ha decidido dejar el deporte profesional y como símbolo de su despedida se ha cortado su representativa barba.

Su despedida ha sido arropado por su gente pero ha tenido que ser antes de tiempo por las presiones sufridas por la Federación. "Me dijeron no eres suficiente, no vales y eso hace mella", ha reconocido Tobalina a Antena 3 Deportes.

"Se me está exigiendo más todavía"

Teniendo tatuado los aros de los Juegos Olímpicos, a Carlos se le ha quedado la espina de no poder estar en París 2024. "Logre tirar 20,55 pero claro se me está exigiendo aún más todavía. No podía. Lastimó no haber sido en Tokio o ahora mismo en París", conteniendo la rabia, Carlos ha hablado sobre su no presencia en la capital francesa.

Apoyado por muchos deportistas

Pero Carlos siempre recordará que ha dejado el deporte apoyado por un sinfín de deportistas españoles como Ana Peleteiro. La atleta ha publicado en sus redes sociales un mensaje para Carlos: "Gracias amigo por cada abrazo, cada charla y cada campeonato".

Por su parte, Jordan Díaz también le ha dedicado un bonito post a Tobalina, el atleta escribía: "Un gusto haberte conocido dentro y fuera de la pista".

