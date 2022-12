Carlos Sainz se queda casi sin opciones de revalidar su victoria en el Dakar tras romper la suspensión en una zanja

El piloto español Carlos Sainz (Mini) perdió este miércoles muchas opciones de repetir el triunfo en el rally Dakar al quedarse su coche detenido por una avería durante la tercera etapa, entre San Juan de Marcona y Arequipa, en Perú, la más larga de la primera semana de la carrera.

Sainz lleva ya más de una hora bloqueado en el kilómetro 38 del tramo cronometrado del día, de 331 kilómetros, y hasta el momento no ha podido moverse de ese punto por tener roto un brazo de la suspensión de la rueda izquierda de su auto.

⚠️⚠️⚠️@CSainz_oficial has been at a standstill for more than 30'

Carlos Sainz esta parado desde mas de 30'

