El calvario de Violette Dorange, la joven de 18 años que quiere curzar el Atlántico navegando en solitario

La francesa Violette Dorange se ha propuesto convertirse en la primera mujer que cruza el océano Atlántico a vela en solitario, Un reto mayúsculo y la que hay que añadir los problemas mecánicos que ha tenido en su embarcación.

Y es que un fallo en las placas solares del barco la obligaba a estar al timón día y noche sin descanso.

La joven regatista ha reconocido que ha llegado a tener alucinaciones.

"Sin baterías no hay piloto automático y sin él no puedo dormir. He tenido alucinaciones, lo que lo ha hecho más difícil", asegura Violette.

Pese a las dificultades, esta joven francesa no se rinde: "Es mi sueño atravesar el Atlántico".