Bryce Mitchell, luchador de la UFC: "Hitler era un buen tipo, purificó a su país"

Bryce Mitchell, luchador estadounidense de 30 años, ha pronunciado unas palabras que han puesto patas arriba al universo de la UFC tras definir a Adolf Hitler como "un buen tipo".

El deportista de Arkansas participó en un podcast junto a Roli Delgado, entrenador de MMA, y habló sobre el dictador alemán en un tono de admiración: "Sinceramente, creo que Hitler era un buen tipo. Lo digo basándome en mi propia investigación, no en mi educación pública y en el adoctrinamiento".

"Hitler luchó por su país y lo purificó expulsando a los judíos, que estaban convirtiendo a todos en homosexuales"

El número 12 del ranking UFC en peso pluma prácticamente tildó a Hitler de héroe y criticó duramente a los judíos: "Luchó por su país, quería purificarlo expulsando a los judíos codiciosos que estaban destruyendo su país y convirtiéndolos a todos en homosexuales".

"El Holocausto no fue real"

La polémica y desafortunada charla, además, no quedó ahí, ya que el tema surgió por el posible saludo nazi que se le atribuye a Elon Musk después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y tras esto surgió un pequeño debate sobre el Holocausto: "Roli, crees en tu educación publica porque no has investigado por tu cuenta. Cuando te des cuenta de que no hay manera posible de quemar e incinerar a seis millones de cuerpos, te darás cuenta de que el Holocausto no es real", sentenció.

El jefe de la UFC: "Es la mayor estupidez que he escuchado"

Como era de esperar, estas palabras se hicieron eco en redes sociales generando reacciones de todo tipo. Tanto que el mandamás de la UFC, Dana White, no daba crédito a las declaraciones del luchador: "He escuchado muchas estupideces e ignorancias durante todos estos años, pero probablemente esta sea la peor de todas. Hitler es uno de los seres humanos más repugnantes y malvados que jamás haya pisado la Tierra. Cualquiera que intente adoptar una postura contraria es un idiota".

Vencido por Topuria en 2022

Bryce Mitchell, de 30 años, tiene un balance de 16 victorias y 2 derrotas y es uno de los mejores luchadores de la categoría de peso pluma. Eso sí, una de sus dos derrotas oficiales fue ante Ilia Topuria en diciembre de 2022, cuando cayó por sumisión en el segundo asalto. Topuria, actual Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC, tiene un récord inmaculado de 16 victorias y 0 derrotas (6 nocaut, 8 sumisión y 2 por decisión).

