Sergio Llull explica la jugada del triple milagroso de Carroll: "He fallado el tiro muy bien para que Rudy cogiera el rebote..."

El alero del Real Madrid Sergio Llull compareció ante los medios tras el segundo triunfo ante el Barcelona en la final de la ACB. El partido se decidió a falta de dos segundos con un triple milagroso de Carroll después de que el jugador mallorquín fallara el segundo de sus tiros libres.

"Lo he querido meter, al final lo he fallado muy bien para que lo cogiera Rudy sin querer. Rudy me la ha dado en la esquina, la primera opción ha sido mirar a canasta, pero luego he visto a Jaycee sólo y se la he dado", explicó Rudy sobre la jugada.

El propio Jaycee Carroll, aseguró que el triple que dio la victoria a su equipo este lunes en el segundo partido del 'Playoff' final de la Liga Endesa ante el Barça Lassa era "una de las mejores canastas" de su vida.

"Es increíble. En esa última jugada hicimos muchas cosas bien, ese rebote de Rudy, después pensé que tiraría Llull para empatar, pero me pasó y pensé que tenía que tirar para ganar. Ha salido y ha sido mucha felicidad", celebró Carroll.