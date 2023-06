VÍDEO: Parte de la afición de Joventut llamó "asesino" a Yabusele durante el partido de semifinales

Guerschon Yabusele, jugador francés del Real Madrid de baloncesto, tuvo que soportar este pasado sábado como una pequeña parte de la afición local del Joventut de Badalona le llamó "asesino" en varias ocasiones mientras se disputaba el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa.

El origen de los deplorables cánticos tuvo lugar en la recta final del segundo cuarto cuando el pívot Ante Tomic soltó le brazo y golpeó en la cabeza al jugador francés, que intentaba impedir la canasta del croata. Los árbitros señalaron falta en ataque y antideportiva de Tomic por la gravedad de la falta.

Surgió tras una antideportiva de Tomic a Yabusele

Varios segundos después se levantó Yabusele, no sabemos si con intención de encararse con su rival o no, y enseguida varios compañeros suyos y uno de los árbitros fueron a rodear al francés para que la acción no pasara de ahí. Parte de la afición local, que veía en ese instante como su equipo perdía de 12, se levantó de sus asientos y comenzó a pitar al jugador madridista para poco después gritarle "asesino", "asesino".

Dichos cánticos hacían referencia a lo sucedido a finales de abril en el segundo partido de los Playoffs entre Madrid y Partizan donde Yabusele comenzó una pelea al término del partido y realizó una lamentable llave de yudo a Dante Exum que le valió una suspensión de 5 partidos en la competición internacional.

Los narradores del partido de ayer condenaron lo sucedido, algo que desgraciadamente no será la última vez que ocurra ya que es posible que esa acción de Yabusele le persiga durante gran parte de su carrera.

Comunicado de la ACB: "Informaremos a Antiviolencia"

Tras la finalización del encuentro la Liga Endesa emitió un comunicado en su web y en sus respectivas redes sociales haciéndose eco de los cánticos que se escucharon a Yabusele en el Pabellón Olímpico de Badalona.

"La ACB lamenta profundamente los cánticos que se han escuchado durante el Joventut Badalona - Real Madrid, en el que una parte de la grada local llamó 'asesino, asesino' al jugador visitante Guerschon Yabusele. Dicha situación ha sido incluida por parte de los árbitros en el acta oficial del partido, dando inicio al proceso ordinario en el Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto para las competiciones ACB", cita el comunicado.

Victoria del Madrid y a un partido de la final

En cuanto a lo deportivo el Real Madrid se hizo con la victoria por 73-83 tras ir ganando de 30 puntos. Los blancos recuperan así el factor cancha y se quedan a una sola victoria de meterse en la final de la Liga Endesa. El próximo partido será el lunes, también en Badalona, a las 21 horas. La otra semifinal entre Barcelona y Unicaja está empatada (1-1).