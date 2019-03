Tony Parker: "España, Lituania y Turquía son los equipos más peligrosos"

El base francés de los San Antonio Spurs, Tony Parker, estrella de la selección francesa de baloncesto y vigente campeón de Europa, cree que España, Lituania y Turquía son los máximos rivales para disputar la medalla de oro a los 'bleus' en el Eurobasket que arranca este viernes.

En una entrevista publicada por el diario 'Le Parisien', en la que el jugador se somete a las preguntas de varios lectores, Parker ha recordado la semifinal contra España en el último Europeo, en la que Francia apeó a la anfitriona y gran favorita.

"Ese día el equipo me enfadaba. No lográbamos jugar, a pesar de haber trabajado tanto para ganar a España. Mi discurso al descanso funcionó porque en la segunda mitad mis compañeros estaban 'on fire'. Jugamos la mejor segunda parte de nuestra historia. Esa victoria nos liberó", rememora el base, de 33 años.

Su modelo es Jordan

El jugador, que tiene como modelo a Michael Jordan y se hubiera dedicado a la arquitectura si no hubiera triunfado en el baloncesto, asegura que no tiene ambiciones personales en el campeonato y que su única aspiración es el oro, a pesar de la baja voluntaria del pívot de los Chicago Bulls Joakim Noah. "Eso no impedirá que os traigamos la medalla de oro", dijo Parker, que se comprometió a "darlo todo" por salir campeón el próximo 20 de septiembre.

Después regresará a la NBA, donde aún le quedan tres años de contrato con los Spurs que espera renovar para jugar hasta los 38 años. "Voy a comenzar mi 15ª temporada con ellos. Es precioso hacer toda la carrera en el mismo club. Me gustaría terminar allí, en San Antonio", ha concluido.