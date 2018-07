Shawn James decide no viajar con sus compañeros del Bilbao Basket a Francia

EL CLUB RESPETA SU DECISIÓN

El jugador estadounidense ha decidido no volar hasta París donde este martes el equipo vasco juega un partido de la Eurocup ante el Nanterre. "James no viaja por una decisión propia respetada por el club. Nos gustaría que estuviera, pero no podemos tomar la responsabilidad de que lleguemos allí y no tengamos seguridad. ¿Qué le decimos a Shawn? Vamos confiando en que todo va a ir bien y confiando en hacer un buen partido", ha explicado el entrenador Sito Alonso.