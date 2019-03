El Real Madrid confirma el regreso de K.C. Rivers

El Real Madrid ha hecho oficial un acuerdo con el alero del Bayern de Múnich, K.C. Rivers, por el que el jugador estadounidense regresa al club blanco el próximo lunes y hasta final de temporada.

"El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con K. C. Rivers, alero procedente del F. C. Bayern de Múnich. El jugador se incorporará al equipo el próximo lunes y queda vinculado al club hasta el final de esta temporada", reza el comunicado del Real Madrid.

La vuelta del americano a la capital de España era un secreto a voces, sobre todo después de que hace unas horas el Bayern desea "suerte" a Rivers en las redes sociales. "K.C. Rivers ha decidido no renovar su contrato con el Bayern, donde ha jugado los últimos tres meses. ¡Cuídate, te deseamos lo mejor, K.C.!", escribieron los alemanes.

De esta forma, K.C. Rivers -que dejó el Madrid pese a la negativa del entrenador Pablo Laso- se convierte en el decimocuarto jugador de la plantilla merengue, que también se ha reforzado este mes con la presencia de Maurice Ndour, que llegó tras la lesión del internacional español Rudy Fernández.