El Real Madrid apabulla al Manresa y el Joventut se lleva el duelo de canteras

El Real Madrid ha conseguido una victoria plácida a domicilio ante ICL Manresa (70-102), en la decimoctava jornada de Liga Endesa, y pone fin a una gran semana en la que también se impuso en Euroliga, mientras que UCAM Murcia ha ganado a Laboral Kutxa Baskonia un partido muy emocionante e igualado (68-66), Movistar Estudiantes, en las manos de Sergio Valdeolmillos, continúa en caída libre (75-58) y Herbalife Gran Canaria se ha llevado el derbi canario (90-80).

En el Nou Congost, el encuentro comenzó con retraso después de que el 'Chapu' Nocioni rompiera el tablero de la canasta con un mate en el calentamiento. Un retraso que pareció no venirle muy bien a los manresanos, que no cogieron el ritmo del partido en ningún momento. Desde el inicio, los de Pablo Laso fueron un gigante que sacó a su rival de la pista, con un sobresaliente Luka Doncic. Debutó Augusto Lima en el equipo blanco ya antes del descanso, cuando su equipo conseguía una diferencia de 19 puntos.

El duelo siguió por los mismos derroteros en los últimos 20 minutos con un gran porcentaje en la línea de tres, y un Real Madrid que jugó a placer y que suma ya 19 años sin perder en esta cancha. Del otro lado, ICL Manresa poco pudo hacer ante el ímpetu de los jugadores del equipo madrileño y suma su quinta derrota en los últimos seis partidos, por lo que su situación se complica en la zona baja de la clasificación.

El UCAM sorprende al Baskonia

Por su parte, el UCAM Murcia ganó un auténtico partidazo en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde hubo emoción hasta el final ante un Laboral Kutxa que plantó batalla hasta el último segundo cuando le anularon una canasta que llevaba el partido a la prórroga.

La primera mitad tuvo un cuarto para cada uno; comenzó mejor el equipo de Fotis Katsikaris, con un Faverani muy acertado de cara a canasta. No obstante, Adams y Bourousis se echaron a su equipo a la espalda y fueron mejores en los siguientes diez minutos, consiguiendo el 34-34 al descanso.

Lejos de cambiar el guion, el tercer cuarto continuó con una igualdad máxima. Baskonia consiguió desmarcarse con una pequeña ventaja aprovechando los fallos de los murcianos en ataque, que se recuperaron rápido y volvieron a igualar el encuentro. Fue un cuarto muy caliente en el que se señalaron varias técnicas y del que se marchó Laboral Kutxa por delante gracias a un triple sobre la bocina de Jaka Blazic.

El Herbalife se llevó el derbi canario

El choque llegó a los últimos minutos con el marcador prácticamente empatado. Finalmente, hubo un desenlace de infarto, con una canasta sobre la bocina de Laboral Kutxa que los árbitros determinaron que fue fuera de tiempo y que dejó la victoria en Murcia.

En el Gran Canaria Arena se disputó un gran derbi entre los dos equipos canarios de la categoría, que se llevó Herbalife Gran Canaria (90-80). Al igual que en Murcia, el encuentro tuvo un cuarto para Herbalife y otro para Iberostar en el inicio. La igualdad y el acierto en los lanzamientos de ambos equipos propició un marcador alto en los primeros 20 minutos. En el tercer cuarto, Iberostar Tenerife dio un paso al frente y comenzó con un parcial de 0-8 que le sirvió para igualar un partido que poco a poco parecía ir dominando el equipo local.

No obstante, la dinámica de Herbalife era más positiva que la de su rival y con mucho trabajo, luchando cada punto y un gran Albert Oliver en la sala de mandos, volvió a tener una pequeña ventaja (+5) con la que llegó a los últimos y decisivos diez minutos. En el último cuarto, Iberostar Tenerife continuó con sus problemas de anotación en hombres como Richotti, algo no muy habitual esta temporada, y Herbalife consiguió la victoria, algo que todavía que no ha logrado su rival como visitante en el derbi (6-0).

El Joventut ganó el duelo de canteras

Por su parte, en el Olìmpic de Badalona, FIATC Joventut consiguió su segunda victoria consecutiva a costa de un Movistar Estudiantes que solo plantó cara en el primer cuarto. El inicio prometía un partido muy igualado, ya que los colegiales estaban teniendo buenos instantes de juego que descolocaron a la 'Penya'.

Fue cuestión de minutos, ya que en el segundo cuarto los de Salva Maldonado pusieron la directa con un buen Drake en tareas ofensivas y los problemas comenzaron a aflorar en el cuadro madrileño, marchándose al descanso con la máxima diferencia del partido hasta el instante (+6).

Una diferencia que no paró de crecer hasta el final del encuentro, hasta terminar en 19 puntos gracias a los seis triples conseguidos en el último cuarto y a unos destacados Alberto Abalde y Demond Mallet. Sergio Valdeolmillos, que debutaba en el banquillo de Movistar Estudiantes no supo dar con la tecla para frenar la sangría y el equipo suma una nueva derrota, y ya van cinco consecutivas, y sigue sin estrenarse en 2016.