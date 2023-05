Los preocupantes mensajes de Ja Morant: "Adiós, te quiero mamá..."

La NBA está conmocionada con las últimas informaciones sobre Ja Morant, base de los Memphis Grizzlies que ya fue noticia hace unos días por aparecer por segunda vez en un vídeo portando un arma. Ahora, las alarmas han saltado con una serie de mensajes de despedida que el jugador subió a sus historias de Instagram y que luego fueron borrados.

"Te quiero Mamá", "Te quiero Papi", "Eres la mejor niña pequeña. Te quiero" y "Adiós". Esos fueron los mensajes que subió Ja Morant a su perfil de Instagram junto a imágenes de él y sus familiares. Las publicaciones dispararon la preocupación sobre la estrella de los Grizzlies, que en los últimos meses ha protagonizado dos polémicas por aparecer en vídeos con un arma en las manos y que ya fue sancionado por la NBA con ocho partidos por ese motivo.

"Mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora mismo pero..."

El propio Ja Morant se disculpó públicamente por su último vídeo en el que aparecía con un arma, asegurando que asumía la responsabilidad por lo sucedido.

"Sé que he decepcionado a muchas personas que me han apoyado. Esto es un viaje y reconozco que hay más trabajo por hacer. Mis palabras quizá no signifiquen mucho ahora mismo pero asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Estoy comprometido a seguir trabajando en mí mismo", indicaba Ja Morant.

Adam Silver: "Honestamente estaba en 'shock' cuando vi el video"

Adam Silver, comisionado de la NBA, reconocía estar en "shock" por el último vídeo de Ja Morant en el que aparecía con un arma en la mano.

"La primera vez hablamos de forma directa de las consecuencias de su acción, nos enfocamos en la mala conducta y nuestra conversación se centró en la gravedad de ese gesto", explicó Silver.

"Una sanción de ocho partidos fue algo muy serio y me pareció que él se la tomó muy seriamente. Hablamos de eso y de lo que podía suponer no solo por su carrera, sino también de los riesgos, de poder matar a alguien con un comportamiento de ese tipo", indicó el comisionado de la NBA.

"Es una estrella, tiene mucho seguimiento. Millones, incluso decenas de millones de niños le ven haciendo lo que estaba haciendo. Se me quedó la idea de se había tomado seriamente la primera sanción. Honestamente estaba en 'shock' cuando vi el video. Estamos investigando, tratando de entender qué pasó. Vamos a entenderlo", concluyó Adam Silver.