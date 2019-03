Un periodista americano pregunta a Ginobili si ha anunciado su retirada en español a otro periodista

Manu Ginobili pudo haber vivido su último partido como jugador de baloncesto en la derrota de San Antonio ante Golden State. Los rumores de su retirada no paran y el argentino es constantemente preguntado por ello, aunque la última anécdota del asunto es brutal.

En la rueda de prensa posterior al último partido de su serie contra los Warriors, un periodista le preguntó en castellano por el partido, a lo que Ginobili respondió en castellano. En la siguiente pregunta, un periodista norteamericano le preguntó: "Manu, ¿no acabas de anunciar tu retirada en español verdad?".

Esta pregunta provocó la carcajada de un Ginobili que lo negó con una sonrisa. El argentino aseguró que tomará una decisión en las próximas semanas, aunque todo hace indicar que estamos ante el final de una carrera de leyenda.

"Manu, you didn't just retire in Spanish did you?" 😂 pic.twitter.com/KCnhIFxWoF