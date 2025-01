Nikola Mirotic reniega de España: "Nunca me he sentido español"

Nikola Mirotic es sin duda uno de los mejores jugadores de la Euroliga y a sus casi 34 años sigue siendo una pieza clave en su equipo, el Armani Milán. El ex de Real Madrid y Barça promedia más de 18 puntos en la liga italiana y ha ayudado al equipo de Ettore Messina a darle un lavado de cara al equipo, que ahora mismo se encuentra en positivo (10-9) y que comienza a recuperar sensaciones tras un inicio de temporada muy dubitativo.

Ahora, dos años después de que Mirotic anunciara que no volvería a vestir la camiseta de la selección española y habiendo conquistado títulos importantes con la absoluta como el oro Europeo en 2015 y el bronce en los Juegos de Río 2016, el jugador ha revelado que la decisión de jugar con España no se debía a un sentimiento de pertenencia.

"Nunca me sentí español", afirma Mirotic en el medio Skweek, "soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España", recalca. "Siempre pensé que España es mi segunda casa porque me fue muy bien, me dio la oportunidad y me siento agradecido por ello", relató.

Mirotic entró en la selección en lugar de Serge Ibaka, nacido en el Congo, ocupando la plaza de jugador nacido fuera pero nacionalizado, decisión que levantó polémicas durante aquellos años. Sin embargo, el actual ala-pívot del Real Madrid estuvo en el oro del Eurobasket de 2011 y la plata de Londres 2012.

Ahora, la plaza de nacionalizado la ocupa Lorenzo Brown, en una Selección Española diferente, muy alejada de su generación dorada y sin Mirotic, que descarta volver: "¿Volver? No lo creo. Hace muchos años que no juego con ellos, me he centrado en dar todo por el club en el que estoy. Luego en verano tengo mis cosas personales, familia y negocios. Además estoy en una edad en la que no me veo regresando", sentenció el jugador.